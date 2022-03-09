Nilüfer’de engelleri aşmak için iş birliği artacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, ortak projeler geliştirme noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Kemal Demirel ile bir araya gelen Turgay Erdem, karşılıklı yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bursa Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği’ne projelerde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Erdem, işbirliğinin devam etmesi dileğinde bulundu. Dezavantajlı gruplar için yapılacak düzenlemeleri her zaman önemsediklerini ifade eden Başkan Erdem, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin çalışmalarından örnekler verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Bursa Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel ise kamu kurumlarıyla ortak çalışmalara imza attıklarını belirterek, engellilerin sorunlarına dikkat çekti. Dezavantajlı grupların daha fazla dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Demirel, Nilüfer Belediyesi ile ortak projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.