Nilüfer’de eğitimli hasta bakıcılara sertifikaları verildi

Nilüfer Belediyesi ve Kızılay Bursa Şubesi iş birliği ile düzenlenen hasta ve yaşlı bakım eğitimlerini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Vatandaşların çeşitli alanlarda mesleki becerilerinin artırılması ve ekonomik açıdan istihdam olanaklarının çoğaltılması amacıyla çeşitli alanlarda eğitim faaliyetleri yürüten Nilüfer Belediyesi’nin, Kızılay Bursa Şubesi iş birliği ile gerçekleştirdiği hasta ve yaşlı bakım eğitimini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. 2 ay süren, 305 saatlik eğitimi tamamlayan 16 kursiyerin sertifikaları Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle verildi.

Sertifika törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, son yıllarda hasta bakım hizmetleri ihtiyacının giderek arttığına dikkat çekerek, Kızılay iş birliği ile düzenlenen eğitimlerin hem bu alandaki ihtiyacı karşılaması hem de istihdam yaratması bakımından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kızılay Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Ahmet Emin Yılmaz ise, “İnsan sağlıklıyken farkına varamadığı, teknik ve bilgi, birikim gerektiren bu tür hizmetlerin önemini sağlığı bozulduğunda veya bir yakını hastalandığında fark ediyor. Nilüfer Belediyesi iş birliği ile 3. kez düzenlediğimiz bu kurs, evde yaşlı ve hasta bakımını öğretirken yeni bir istihdam kapısı da açıyor. Değerli katkıları ve iş birliği için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından iki aylık eğitimi tamamlayan 16 kursiyere sertifikaları Başkan Turgay Erdem, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Emin Yılmaz ve Numan Çakır ile eğitmenler tarafından verildi.