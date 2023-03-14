Nilüfer’de Dr. Refik Saydam Sağlıkçılar Parkı’nın temeli atıldı

Nilüfer Belediyesi’nin pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adını yaşatmak üzere hayata geçireceği Dr. Refik Saydam Sağlıkçılar Parkı’nın temeli atıldı. Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın isminin de yaşayacağı parkta yarışma ile seçilen heykel projesi uygulanacak.

Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak üzere bir heykel park projesi geliştiren Nilüfer Belediyesi, projenin temelini 14 Mart Tıp Bayramı’nda attı. 29 Ekim Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki park alanında uygulanacak proje çerçevesinde; yeşil alan düzenlemelerinin yanı sıra, yarışma ile belirlenen heykel projesi hayata geçirilecek.

Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın isminin de yaşatılacağı parkın temel atma törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve muhtarlar katıldı.

Törende sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak pandemi döneminin etkilerini hatırlatan Başkan Turgay Erdem, “Bu sürecin tamamen sona erdiği söylenemez ama bizim ülkemizde gündem öyle hızlı değişiyor ki, yaşadığımız deprem felaketinden sonra pandemi tamamen gündemimizden çıktı. Pandemi unutulsa da o zor günlerde sağlık emekçilerinin gösterdiği özveriyi unutmadık. Her felaket zamanı olduğu gibi deprem felaketinde de sağlık çalışanları görev başındaydı. Bu coğrafyada hak ettikleri saygıyı göremeseler de, emeklerinin maddi karşılığını alamasalar da, şiddete maruz kalsalar da, en zor zamanlarımızda sağlık emekçileri görev başında. Bu durum mesleğin doğasından gelse de özellikle pandemi sürecinde sağlık emekçilerinin özverisi unutulmaz. Bu özveriye duyduğumuz saygıyı ifade etmek için ve pandemi sürecinde görevi nedeniyle virüse maruz kalarak yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak için bir proje başlattık” dedi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Turgay Erdem, “Bu park alanına yapılacak bir heykel için yarışma organize ettik ve seçilen projenin bu alanda hayata geçirilmesi için de harekete geçtik. Bugün temelini atıyoruz ve toplam 3 bin 500 metrekare alanda uygulanacak olan park ve heykel projemizi en kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz. Dr. Refik Saydam Sağlıkçılar Parkı adını verdiğimiz bu park yeşil alan ve dinlenme alanlarıyla, kentin en işlek noktasında vatandaşlarımızın ziyaretine açık bir alan olacak. Amacımız koronavirüs pandemisi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını ölümsüzleştirmek ve onların mücadelesini kamusal alanda görünür kılmak” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’ne sağlık çalışanları adına teşekkür eden Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş ise, “Nilüfer Belediyesi bugün çok duyarlı bir davranışa imza atıyor. Pandemi döneminde sağlık çalışanları fedakarca çalıştı ve aramızda hayatını kaybedenler oldu. Bu proje onların anısını yaşatacak. Nilüfer Belediyesi’ne sağlık çalışanları için verdiği bu güzel hediye için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 83 projenin katıldığı yarışmada birinci seçilen Şimal Avcı’nın projesinin uygulanacağı parkın temeli atıldı.