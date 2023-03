Nilüfer’de depreme hazırlık toplantıları başladı

Nilüfer Belediyesi yaşanan büyük deprem felaketinin ardından düzenlediği, ’Mahallelerimizde depremi konuşuyoruz’ toplantılarına İhsaniye, Karaman ve Esentepe mahalleleriyle başladı.

Nilüfer Belediyesi 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketinin ardından kent halkını bilgilendirmek adına bölgesel toplantılar başlattı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve alanında uzman belediye personelinin katıldığı toplantıların ilki İhsaniye, Karaman ve Esentepe mahallesinden vatandaşların katılımıyla Nilüfer Belediyesi Nikahevi’nde yapıldı.

Yaşanan deprem felaketi sonrası bölgeye yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgi vererek bu süreçte olağanüstü bir dayanışma örneği sergileyen Nilüfer halkına teşekkür eden Başkan Erdem, deprem sonrası herkesin kendi evinin depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladığını kaydetti. Marmara’da bir deprem ihtimalinin uzmanlar tarafından sık sık dile getirildiğini kaydeden Başkan Erdem, “Biz de hazırlıksız yakalanmamak için deprem öncesi hazırlık çalışmalarımızı artırdık. Bu süreci sizlerin katılımıyla hep birlikte yürütmemiz gerekiyor. O nedenle her mahallemiz için bu toplantıları düzenleyerek, yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verecek ve binalarının sağlamlığını kontrol ettirmek isteyen vatandaşların, ne yapması gerektiğini de anlatacağız” dedi.

Nilüfer’in genç bir ilçe olmasının bir avantaj olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Nilüfer’de 99 depremi öncesi yapılmış bina oranı az. 2002 yılında Yapı Denetim Kanunu yürürlüğe girdi. O tarihten sonra yapılan binalar zemin etüdü yapılarak, denetimli inşa edilmiş yapılardır. Bugün ilçemizdeki yapıların çok büyük bölümü 2002 sonrası yapılmış ruhsatlı yapılardır. Bitişik nizam şehirleşmenin görece az olması da bir diğer avantajımız. Öte yandan Nilüfer Belediyesi afete hazırlık konusunda duyarsız değil. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’mizde vatandaşlarımıza yıllardır her tür afet anında, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda eğitimler veriliyor. Bugün Nilüfer’in 28 mahallesinde afet istasyonlarımız var. İçinde deprem sonrası ihtiyaç duyacağımız araç gereçler bulunan bu istasyonları gözden geçirerek, malzemeleri yenilerken, bu istasyonların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Nilüfer’in 97 adet acil toplanma alanı var. Acil durum toplanma alanlarımız, çadırkent alanlarımız ve konteynerkent alanlarımız belirli. Bu alanları mahalle haritaları üzerinde, bu toplantılarda vatandaşlarımıza göstererek bilgi tazeleyeceğiz. Binaların güvenliği konusundaki kaygıları gidermek için de bazı adımlar attık. Belediyeler ve meslek odaları ile kurumsal işbirliğine giderek, hızlı tarama yöntemiyle binaların risk değerlendirme çalışmalarını başlattık. Nilüfer bölgesindeki binaların taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolü amacıyla Mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası işbirliğiyle bir çalışma başlattık. Nilüfer’deki kamusal binaların risk analizlerinin yapılması yönünde de çalışma başlattık. Depremin zamanını bilemeyiz ama her an olacakmış gibi hazırlıklı olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği toplantıda Nilüfer Belediyesi’nde görevli uzman personel de katılımcılara bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi Jeoloji Mühendisi Tolga Pekel toplantıda Nilüfer’in genel zemini ve etüd çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 99 depreminden sonra zemin etütlerinin daha fazla önem kazandığını ifade eden Pekel, Nilüfer’in zemin yapısının 280 milyon yıl öncesine kadar uzandığını ve genel olarak yaşlı alüvyon ve neojen nitelikte olduğunu söyledi. İhsaniye, Karaman ve Esentepe bölgesinin de alüvyon ve neojen yapıda zemine sahip olup, sağlamlık açısından orta değer taşıdığını ifade eden Pekel, zeminin iyi olmasından ziyade bina-zemin ilişkisine bakmak gerektiğini vurguladı. Nilüfer Belediyesi İnşaat Mühendisi Ali Karagöz de toplantıda kentteki yapı stoğu ve denetim süreci hakkında bilgi verdi. Mimar Başar Ceylan ise, toplantıda binaların test yöntemi ve depremsellik durumu hakkında bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Işık da, afet ve acil durum yönetimine değindi. Deprem sonrası yaşanan acil durum ve afetsel yönetimin çok önemli olduğuna değinen Işık, “Depreme hazırlıkta toplanma alanları, çadırkent, afet konteyneri gibi konular büyük önem taşıyor. İhsaniye’de 8, Esentepe’de 5, Karaman’da da 3 adet toplanma alanı var. Mahallenizdeki toplanma alanları gibi bilgileri belediye web sitesi ve e-devlet üzerinden görebilirsiniz” dedi.

Vatandaşların sorularının da yanıtlandığı toplantıların diğer mahallelerde de devam edeceği ve bir sonraki toplantının; Ertuğrul, 29 Ekim, Yüzüncüyıl, Altınşehir ve 19 Mayıs mahallesinden vatandaşların katılımıyla, 21 Mart salı günü Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılacağı belirtildi.