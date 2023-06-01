Nilüfer’de “Çocuk Bostanı” kurulacak

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi İhsaniye Mini Bostan’da “Çocuk Bostanı” için ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Çocukların toprakla tanışıp tarımsal üretim yapacağı alanlar oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda çocuk ve veli ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe katılan 7-14 yaş arası çocuklar, bitki yetiştirmenin tüm aşamalarını, atalık tohumlarımızın önemini ve neden atalık tohumları korumamız gerektiğini öğrendiler. Kendi elleriyle ektikleri domates, biber, patlıcan ve çilek fidelerinin büyümesini gözlemleyecek olan çocuklar, bitkilerin sorumluluğunu alarak yaz dönemi boyunca takipçisi olacaklar.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin öncülük ettiği “Çocuk Bostanı” projesi, ekolojik üretimi kolektif bir deneyim sürecine dönüştürerek, bu sürecin parçası olan çocukların toprağı yakından tanımalarını, bitkilerin büyüme aşamalarını genç yaşta öğrenmelerini, çocukların tarımı deneyimleyerek büyümelerini hedefliyor.