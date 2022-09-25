Nilüfer’de Balkan Panayırı coşkusu

Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Belediyespor ve BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlediği 10. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı’nda büyük coşku yaşandı. Balkanlar’ın sevilen sanatçıları ve Hüsnü Şenlendirici’nin sahne aldığı panayırda Balkan lezzetleri ilgi gördü.

Balkan göçmeni vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı bölge olan Görükle Göçmen Konutlar pazar alanında gerçekleştirilen panayıra Nilüfer dışından da büyük ilgi oldu. Festivalin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilli Yüksel Özkan, geçmiş dönem Nilüfer Belediyesi Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Milletvekili adayları Adlen Şevket ile Pavlin Krıstev, Bursa Bulgaristan Konsolosluğu Ticari Ateşesi Lübomir Lübomirov, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, balkan dernekleri temsilcileri katıldı. Yemek stantları ve oyun alanlarını gezerek panayır keyfine ortak olan Başkan Erdem, akşam saatlerinde de panayırın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İki yıldır pandemi dolayısıyla keyifli organizasyonu gerçekleştiremediklerini vurgulayan Başkan Erdem, “İki yıllık aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada sizlerle buluşmayı özlemiştik. Bu panayırda herkesin biraz olsun hayatın keşmekeşinden stresinden uzaklaşarak müziğin, eğlencenin, bir arada olmanın tadını çıkaracağını umuyorum. Bugün biz burada dayanışma kültürünün, birliğin beraberliğin, sporun, kültür-sanatla dopdolu bir yaşamın en güzel örneğini yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda buna benzer panayırların ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilmesi en büyük temennimiz” dedi.

Müzik, sanatla güzel anlarda bir arada buluşmayı dilediklerini ifade eden Başkan Erdem, “Birbirinden değerli sanatçılarımıza ve emeği geçenlere de bizi burada buluşturdukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de yaşanan coşkuya dikkat çekti. 2010 yılında başlayan yolculuğun artarak coşkuya dönüştüğünü ifade eden Mustafa Bozbey, “Balkan kültürünü yansıtan bu şenlik aracılığıyla kültürel varlığımızı gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu yapmak için yöneticilere ve adaylara sahip çıkacaksınız. 2 Ekim’de Bulgaristan’da seçimler var. Orada oy kullanarak demokratik hakkınızı kullanın. Bu güzelliklerimizin sonsuza dek sürmesini arzu ediyorum” diye konuştu.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ise, panayırın Nilüfer’de düzenlenmesiyle ayrı bir çerçeve kazandığını ifade ederek, Bursa’daki Balkan topluluklarının önemine değindi. Balkan, Bulgaristan’da yapılacak seçimlerin önemine de değinerek seçmenleri sandığa gitmeleri için çağrıda bulundu.

Bulgaristan Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban da, Balkan kökenli insanların bir araya geldiklerinde çok güzel çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Nilüfer Belediyesi ile uzun yıllara dayanan kardeşliğimiz var. Yapacağımız projelerle iki taraftaki insanları kaynaştırmak istiyoruz. Parlamento seçimlerinde de gereken sorumluluğunuzu yerine getireceğinize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Milletvekili Adayı Pavlin Krıstev de 2 Ekim’de yapılacak Bulgaristan seçimlerine değinerek, katılımın önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ile protokol üyeleri Nuri Turgut Adalı ve dava arkadaşları adına düzenlenen tenis, ve atletizm yarışlarında dereceye giren 48 sporcuya kupa ve madalyalarını verdi.

Panayırın ilk gününde çok sayıda sanatçı konser verdi. DJ’ler Murat Mutlu, Samet Kurtuluş’un yanı sıra Elvan Demir, Tülay Özkahraman ile Fitdans Show, sahne aldı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları gösterileri etkinliğe renk katarken, finalde ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici performansını sergiledi. Sevilen eserleri seslendiren Şenlendirici katılanlara müzik ziyafeti sundu. Hayranları ünlü sanatçıya hareketli şarkılarda oyunlarla eşlik ederek gecenin tadını çıkardı. İzleyenlerin coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenlendirici’ye gecede Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız plaket vererek teşekkür etti.