Nilüfer’de bahçe ve budama atıkları kompost oluyor

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların bahçelerinde yaptıkları budama sonucu ortaya çıkan atıkları toplamaya başladı. Nisan ayına kadar toplanacak olan atıklar komposta dönüştürülerek doğaya kazandırılacak.

Nilüfer Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da budama döneminde mahallelerdeki atıkları toplayarak hem çevre temizliğini koruyor hem de bu atıkların tekrar doğaya dönmesini sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ev, site ve bahçelerden çıkan budama atıklarını 31 Ekim’den itibaren mahalle bazlı belirlenen program dahilinde toplamaya başladı. Çevre ve görüntü kirliliğine sebep olmaması için yaz ve kış dönemlerinde plan dahilinde kentin birçok mahallesinden toplanan budama atıkları, çöpe değil toprağa kazandırılıyor.

“Kasım’dan Mart’a buda budayabildiğin kadar” sloganıyla yürütülen çalışma Mart ayı sonunda bitecek. Atıkların toplanmasının belli bir dönemde yapılmasının nedeni de vatandaşların özellikle Kasım-Mart döneminde budama yapmalarını sağlamak. Çünkü budama mevsimi dışında yapılan budamalar, kesilen dalın gövdede bıraktığı yaranın kapatılması zorlaşacağından böcek ve mantar enfeksiyonuna yol açarak ağaca zarar veriyor. Bu nedenle iklim koşullarına uygun olarak belirlenen tarihlerde budama işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Budama atıkları her mahallede hazırlanan program çerçevesinde belirli günlerde toplanıyor. Atıkların alınmasını isteyen vatandaşlar 444 16 03 numaralı telefondan taleplerini iletebiliyor. Budama yapan vatandaşların atıkları, mahallelerindeki toplama günlerinden bir gün önce ev, bahçe ve site dışına bırakmaları gerekiyor.

Budama atıkları önce mahallelerdeki toplanma alanlarında toplanıyor ardından Hasanağa Döküm sahasına götürülüyor. Toplanan atıklar kompost haline getirilerek tekrar doğaya kazandırılacak.

Nilüfer Belediyesi’nin ekipleri, pazartesi günleri Altınşehir, Ertuğrul, Balat, Ahmet Yesevi, Minareliçavuş, Beşevler, Alaaddinbey Mahallesi’nde, salı günleri; Yüzüncüyıl, 29 Ekim, 19 Mayıs, Özlüce, Çamlıca, Odunluk ve Gümüştepe Mahallesi’nde, çarşamba günleri Cumhuriyet, 23 Nisan, Fethiye, Üçevler, Çalı ve Demirci Mahallesi’nde, perşembe günleri; Ataevler, Işıktepe, Barış, Kültür, Kayapa, 30 Ağustos Zafer, ve Hasanağa Mahallesi’nde cuma günleri; İhsaniye, Karaman, Esentepe Konak ve Ürünlü, cumartesi günleri de Görükle, Dumlupınar, Balkan, Kurtuluş, Akçalar ve Kızılcıklı Mahallesinde 5 ay boyunca atık toplayacak.