Nilüfer’de ağaçlandırma çalışmaları başladı

Her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturan Nilüfer Belediyesi, bu yılki dikim döneminde de ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Nilüfer’de bu dönemde 5 binin üzerinde fidanın dikilmesi planlanıyor.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, fidan dikimi çalışmalarına geçen Kasım ayından bu yana devam ediyor. Nilüfer’in dört bir yanında devam eden fidan dikim çalışmalarında, çınar, ıhlamur ve akçaağaç türleri başta olmak üzere çeşitli türlerde binlerce fidan toprakla buluşuyor. Nilüfer Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarını, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katkılarıyla sürdürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5 bin fidan dikmeyi planlayan Nilüfer Belediyesi, dikim dönemi boyunca çalışmalara gönüllü vatandaşların da katılımıyla devam edecek.

Nilüfer’de yeşil alan miktarı, yapılan çalışmalarla 768 bin 313 metrekareye ulaştı.