Nilüfer’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde deprem bölgesine hijyen tırı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde nedeniyle Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle yürüyüş düzenlendi. Kadınlar daha sonra mor tırla deprem bölgesine hijyen kitleri yolladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Nilüferli kadınlar düzenlenen yürüyüşte bir araya gelerek seslerini duyurdu. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda Nilüfer Kent Konseyi önünde başlayan yürüyüş Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile çok sayıda personelin ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Kadınlar yürüyüşte sadece kadına yönelik şiddete ve cinsiyet ayyrımcılığına karşı sloganlar attı.

“Kadınlar Dayanışmayla Hayatı Yeniden Kuracak” sloganıyla gerçekleşen yürüyüş boyunca çevredeki vatandaşlar da kadınlara destek verdi.

Halk Evi önüne kadar gelen kadınlar adına Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun açıklama yaptı. 8 Mart’ta her yıl dayanışmanın en güzel örneklerini Nilüfer’de sergilediklerini söyleyen Altun, “Barışı ve dayanışmayı çoğaltan biz kadınlar, eşit, adil ve özgür bir dünya için bir aradayız. İnsan elinin yol açtığı yıkıma karşı, birbirimizden aldığımız güçle hayatı yeniden kuracağımızı söylemek için buradayız. Hem yasta hem isyanda olduğumuzu, haklarımızdan vazgeçmediğimizi haykırmak için sokaklardayız. Asrın felaketi olarak lanse edilen depremin tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi yıkıcı etkilerinin önlenebilir olduğunu hatırlatmak için sesimizi yükseltiyoruz” dedi.

Afet bölgesindeki kadınları da unutmadıklarını ifade eden Serpil Altun, “Afet bölgesindeki kadınlar birçok güçlüklerle karşılaşıyor. Afet bölgesindeki kadın ve çocuklara yönelik cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi için acil tedbirler alınması yönünde çağrı yapıyor, insani yardım faaliyetlerinin hak temelli bakış açısıyla yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Birlikte, şiddetten uzak bir yaşamı yeniden kuracağımızı ve birbirimize sarılarak iyileşeceğimizi biliyoruz” diye konuştu.

Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Nilüferli kadınlar olarak, Samandağ’daki kadınlara Mor tırla hijyen kitleri yollayacaklarını belirterek “Birlikte dayanışmamızı büyütüyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de konuşmasında kadın dayanışmasına vurgu yaptı. Dünyanın her yerinde yaşanan afetlerden en çok kadın ve çocukların etkilendiğini ifade eden Sibel Özer, “Biliyoruz ki günlük hayatta uğradığımız ayyrımcılık ve eşitsizlik, deprem bölgesindeki kadınlarımızın yaşamını daha da zorlaştırıyor. Bölgedeki kadın ve çocukların tekrar travma yaşamaması için gereken önlemlerin alınması için çağrımızı yineliyoruz. Buradaki dayanışma ağı sayesinde depremin yaralarını saracağız. Yaşamın her alanında eşit bir dünya istiyoruz. Bizim için her gün 8 Mart olmalı ve dayanışma içinde olmalıyız. Kadınlar hayatı dayanışmayla yeniden kuracak” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de basın açıklamasına katılarak kadınlara destek verdi. Başkan Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem daha sonra Hatay Samandağ’a gidecek olan yardımların tıra yüklenmesine destek verdi. Kadınlar için toplanan hijyen kiti ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu tır, yüklemenin ardından Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden Hatay’a hareket etti.