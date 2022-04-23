Nilüfer’de 23 Nisan sevinci

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Nilüfer şenlendi. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlamalarda çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşandı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Çocuklarımıza, gençlerimize inanıyoruz. Onların hayalleri, inanç ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşayacağını biliyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü ve çocuk bayramı Nilüfer’de şenlikle kutlandı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde çelenk koyma töreni ile başladı.

Törene CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. 23 Nisan’ın en umut dolu bayram olduğunu belirten Başkan Erdem, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşı için çok önemli bir gün. 23 Nisan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet edildiği ve bu topraklarda demokrasi kültürünün başladığı gündür” dedi.

Halkın egemenliğini ilan ettiği günün, çocuklara adanmasının Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin ifadesi olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Mustafa Kemal Atatürk gibi biz de çocuklarımıza, gençlerimize inanıyoruz. Onların hayalleri, umutları, inanç ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşayacağını biliyoruz” sözleriyle çocuklara olan inancını ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da yaptığı konuşmada herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Türkiye’nin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bıraktığı Cumhuriyete sahip çıkmak zorunda olduğunu söyleyen Sarıbal, “Çocuklara armağan edilen bu bayram, çocukların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Bursa Valiliği’nin düzenlediği kutlama programı ile devam etti. Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleşen kutlamada çocuklar, gösterilerini sunarak bayram sevincini yaşadı.

Çocuk şenliğinde doyasıya eğlendiler

Nilüfer’deki 23 Nisan kutlamaları Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği ile devam etti. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndaki şenliğe katılan çok sayıda çocuk çeşitli etkinliklerle bayram sevincini doyasıya yaşadı. Şenlikte açılış konuşmasını Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen yaptı. Türkmen, konuşmasında çocukların nasıl bir dünya istediğine değindi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de şenliğe katılarak çocukların bayram keyfine ortak oldu. Çocuklardan, kendilerine armağan edilen bugünde doyasıya eğlenmelerini isteyen Başkan Erdem daha sonra alanda kurulan atölyeleri ve etkinlik alanlarını gezdi ve çocuklarla birlikte etkinliklere katıldı.

Başkan Erdem, Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası eşliğinde konser veren Nilüfer Çocuk Korosu’nun bir parçasına da eşlik etti. Erdem koro ile birlikte “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” şarkısını söyledi.

Gün boyu devam eden etkinliklerde sihirbaz gösterisi ile heyecanlı anlar yaşayan çocuklar, Nilüfer Halk Dansları Çocuk Grubu’nun gösterisi ve zumba gösterisiyle de günün keyfini çıkardı.

Nilüfer Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar, alanda gerçekleşen maske, ritim ve kitap ayracı yapım atölyelerine katıldı. Sokak oyunları alanında da unutulan sokak oyunlarını öğrenen ve oynayan çocuklar, alanda bulunan Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphanesi’ni de tanıma şansı buldu. Gün boyu Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda bayramlarını kutlayan çocuklar, palyaço ve maskotlarla eğlenirken, şişme balonun bulunduğu oyun alanında da günün keyfini çıkardı.