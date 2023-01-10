Nilüfer yeni yıla türkülerle merhaba dedi

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yeni yılın ilk konserinde, izleyicileri Anadolu’nun farklı yörelerinden söyledikleri türkülerle keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 2023 yılının ilk günlerinde Nazım Hikmet Kültürevi’nde yeni yıl özel konseri verdi. Türkü sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, farklı yörelerden türküleri seslendiren koro ve solo performanslar büyük beğeni topladı.

Şef Yaşar Kemal Alim yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, “Devrent Deresi”, “Kahve Koydum Fincana”, “Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım” ve “Kırmızı Buğday” gibi çeşitli yörelere ait türküleri seslendirdiği konserde alkış aldı. Türkülerle Anadolu’nun dört bir köşesini dolaşan izleyiciler de büyük bir keyifle türkülere eşlik etti. Konserin sonunda Şef Yaşar Kemal Alim’e çiçek vererek kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, “Türkülerimizle kâh hüzünlenerek, kâh eğlenerek çok güzel bir akşam geçirdik. Adeta türkülerle Anadolu’yu karış karış gezdik. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğunu belirten Şef Yaşar Kemal Alim ise, desteği nedeniyle Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.