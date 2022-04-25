Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan dolu gün

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nin jimnastik, futbol, petank ve basketbol branşına katılan yüzlerce çocuk, dereceye girebilmek için yarıştı. Gün boyu süren yarışmalarda takım ve ferdi gruplarda performanslarını sergileyen çocuklar, alkışları topladı.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şenliklerin dikkat çeken branşlarından biri olan cimnastik yarışmalarında ilk etap tamamlandı. 100 okuldan toplam 400 öğrencinin katıldığı jimnastik yarışmalarının ilk gününde 7,8,9 ve 10 yaş grupları performanslarını sergiledi. Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen şenlikte, takım ve ferdi gruplarda dereceye girebilmek için yarıştı. Jürinin karşısında denge, esneklik, koordinasyon ve estetik gerektiren temel hareketlerden oluşan serileri yapan çocuklar, tribünlerden büyük alkış aldı. Öne ve geriye takla, planör, mum duruşu, çember, kartal, tam tur dönüşler gibi temel hareketleri, federasyon kuralları çerçevesinde en az hata ile yapan öğrenciler, dereceye girmeye hak kazandı.

7 ve 8 yaş grubunda kazananlara kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan verdi. Cimnastik yarışmaları, 11-12 yaş gruplarının performanslarıyla sürecek. Dostluk ve kardeşliğin öne çıktığı Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde 135 okuldan 405 öğrencinin katıldığı petank branşının gençler kategorisi ile 211 okuldan toplam 1027 öğrencinin katıldığı basketbol müsabakalarının 9. ve 10. sınıf erkekler kategorilerinde dereceye girenler ödüllerini alırken, futbol miniklerde heyecan devam edecek.