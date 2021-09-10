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Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’ne ödül

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda, Nilüfer Belediyesi’nin “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” projesi, ödüle değer görüldü.

BURSA 10.09.2021, 10:40
Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’ne ödül

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda, Nilüfer Belediyesi’nin “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” projesi, ödüle değer görüldü.


Nilüfer Belediyesi’nin 2021 yılı Şubat ayında hayata geçirdiği Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi ödülle taçlandı. Sosyal fayda oluşturacak yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere çeşitli eğitimlerle rehberlik etmek, melek yatırımcıların fon bulmalarına destek olmak hedefiyle çalışmalar yapan “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi”ne ödül Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden geldi.


Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, bu yıl 12’ncisini düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda; Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 kategoride ödül verdi. Başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yaptığı ve Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Murat Ar’ın yer aldığı jüri üyeleri “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’ne de Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül verilmesini kararlaştırdı.


Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na, 32 üye belediye 84 projeyle başvurmuştu. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nın ödülleri Ekim ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

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