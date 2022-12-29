Nilüfer sezonu galibiyetle kapattı

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi ilk yarı, son hafta maçında, rakibi Sigorta Shop’u 3-1 yendi. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Nilüfer’in sultanları, yükselişini sürdürdü.

Nilüfer’in sultanları, Sultanlar Ligi 13 hafta maçında, rakibi Sigorta Shop’u Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. 125 dakika süren mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 23-25, 26-24, 25-17 ve 25-23’lük set sonuçlarıyla 3-1 kazandı. Birinci sete etkili başlayan taraf, konuk ekip oldu ve set ortalarında 12-7 üstünlük kurdu. Alınan molanın ardından Nilüferli voleybolcular 8-0’lık seri yakalayarak 15-12 öne geçti. Set sonlarında kontrolü tekrar ele alan Sigorta Shop bu seti 25-23 kazandı. İkinci sete etkili başlayan ise Nilüfer Belediyespor oldu. Set sonunda 5 sayılık farkı koruyamayan Nilüfer’in sultanları rakibine 24-24 eşitlik şansı verdi ve maç uzatma sayılarına gitti. Uzatma sayılarında hata yapmayan ev sahibi ekip bu seti 26-24 kazanarak setlerde 1-1’lik eşitliği sağladı.

Nilüfer Belediyespor baştan sona üstün götürdüğü, skor ve oyun üstünlüğünü set boyunca elinde tuttuğu üçüncü seti 25-17 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sete de file önü üstünlüğünü ele geçirerek başlayan Nilüfer’in sultanları, set boyunca skor üstünlüğünü koruyarak bu seti de 25-23 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Nilüfer Belediyespor’da Atkinson takımına kazandırdığı 26 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Milonova 15, Radosava 13, Deniz 12 sayı üreterek çift haneli rakamlara ulaştılar.

Nilüfer Belediyespor ilk yarıda 13 maçta, 8 galibiyet alarak puanını 24’e yükselterek aynı galibiyet sayısını paylaştığı Galatasaray HDİ’nin ardından averajla ilk yarıyı 6. sırada tamamladı. İlk yarı istatistiklerin de Nilüfer Belediyespor’un genç orta oyuncusu Deniz Uyanık sezon boyunca takımına bloklardan kazandırdığı 44 sayı ile “en iyi blokör” sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Tamer İşler, “Başarının sırrı takım olmak”

Galibiyet sevincini oyuncuları ile birlikte paylaşan Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Tamer İşler, ligin ilk yarısının sürpriz takımı olduklarını belirterek “Nilüfer’in sultanlarının başarısı, oyuncusu ile teknik ekibi ile yöneticisi ile çalışanları ile takım olduğumuz için oluştu. Hedefimiz lig sonunda Avrupa Kupalarına katılacak bir sıralamada yer almak” dedi. İşler, kendilerine her türlü imkanı sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e de takım adına teşekkür etti.