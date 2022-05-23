Nilüfer Oda Orkestrası’ndan muhteşem konser

Nilüfer Oda Orkestrası, Mayıs ayı etkinlikleri çerçevesinde verdiği konserle bir kez daha müzikseverlerin hayranlığını kazandı.

2003 yılında kurulan Nilüfer Oda Orkestrası, performansıyla izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda birçok projede yer alan Nilüfer Oda Orkestrası Uğur Mumcu Sahnesi’nde yine muhteşem bir konser verdi. Şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası gecede L. V. Beethoven’ın No.3, Op.37 Piyano Konçertosunu başarıyla yorumladı. Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Piyanist Lale Necef de Nilüfer Oda Orkestrası’na solist olarak eşlik etti.

Müzikseverlerin büyük keyifle izledikleri konserin finalinde Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Deniz Tan ile Lale Necef’i kutlayarak çiçek verdi.