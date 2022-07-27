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Nilüfer, Mudanya ve Karacabey’de su kesintisi

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey’in bazı mahallelerinde belirli aralıklarla su kesintisi yapılacak.

BURSA 27.07.2022, 10:39
Nilüfer, Mudanya ve Karacabey’de su kesintisi

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey’in bazı mahallelerinde belirli aralıklarla su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; "Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Konaklı, Büyük Balıklı, Çaylı, Badırga, Çatalağıl, Karacaoba mahalleleri ve civarında, 28.07.2022 tarihinde, 10.00-20.00 saatleri su kesintisi yapılacak. Mudanya ilçesi Çekrice, Orhaniye, Hançerli, Balabancık mahalleleri ve civarında, 28.07.2022 tarihinde, 10.00-20.00 saatleri su kesintisi yapılacak.

Karacabey ilçesi İkizce, Orhaniye, Taşpınar, Hürriyet, Muratlı, Karakoca, Subaşı, Canbaz mahalleri ve civarında 28.07.2022 tarihinde, 10.00-20:00 saatleri su kesintisi yapılacak. Tedbirli olunması rica olunur"

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