Nilüfer Kütüphane Günleri başladı

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin düzenlediği Nilüfer Kütüphane Günleri bu yıl “Eşit Miyiz?” temasıyla düzenleniyor. Toplumu yakından ilgilendiren bir kavramı tüm yönleriyle tartışmak amacıyla düzenlenen ve 28 Kasım’a kadar devam edecek olan etkinlikler dizisinin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Eşitlik konusunu tartışmaya ve gündemde tutmaya ihtiyacımız var” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin ikincisini düzenlediği Nilüfer Kütüphane Günleri’nde, okurlar, söyleşi, atölye ve sergi gibi çok sayıda etkinlikte değerli isimlerle buluşma şansı buluyor. Bu yıl “Eşit Miyiz?” temasıyla düzenlenen Nilüfer Kütüphane Günleri’nin açılışı Nâzım Hikmet Kültürevi’nde geniş katılımla gerçekleşti.

Toplumu yakından ilgilendiren bir kavramı tüm yönleriyle tartışmak, var olan durumun analizini gerçekleştirmek ve o alanda yetkin isimlerin yol göstericiliğinde ilerlemek amacıyla düzenlenen Nilüfer Kütüphane Günleri’nin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, toplumun her kesiminden ve her yaştan insanı okumaya teşvik eden, insanı kitapla, bilgiyle buluşturan Nilüfer Kütüphaneleri’nin, bununla yetinmeyip kent kültürüne katkı sağlayan etkinlikler de organize ettiğine dikkat çekti. Bu kapsamda daha önce ‘iktidar’ başlığıyla yapılan Nilüfer Kütüphane Günleri’nde bu kez ‘Eşit Miyiz?’ sorusuna cevap aranacağını söyleyen Başkan Erdem şöyle devam etti: “Eşitlik çok geniş bir kavram ama bizim gibi kadın cinayetlerinin sıkça gündeme geldiği bir toplumda, konuyu öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ele almak kaçınılmaz. Bu konuyu tartışmaya ve gündemde tutmaya ihtiyacımız var. Çünkü biliyoruz ki daha çocuk yaşta başlayan bir eğitimle topluma cinsiyet eşitliği kavramını yerleştirebilirsek, bu alanda yaşanan sorunlar da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.”

Nilüfer Kütüphane Günleri Proje Danışmanı Aksu Bora da, edebiyatta, medyada, günlük hayatta “Eşit Miyiz?” gibi bir konuyu bu etkinlikte tartışmak istediklerini belirterek, eşitliğin adalet gibi politik bir kavram olduğunu ifade etti. Türkiye’de kadınların çalışma ve sosyal hayattaki yerlerine ilişkin rakamlarla bilgi veren Aksu Bora şöyle devam etti: “Eşitsizliğin arkasında aslında çok şey var. Eşitlik o kadar kolay çerçeveleyebileceğimiz bir kavram değil. Tıpkı ufuk çizgisi gibi, ona doğru ilerlersiniz ama varamazsınız. Eşitliğin olmadığı yerde özgürlük olmaz. Eşitliğin yerine adalet fikir var, bu tehlikeli bir fikir. Adalet eşitliğin yerine geçecek bir kavram değil. Eşitlik ve adalet rakip kavramlar değil birbirini besleyen kavramlar” diye konuştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını ise, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay gerçekleştirdi. Tarih Vakfı kurucu üyesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi Genel Kurul üyesi de olan Berktay konuşmasını “Kamusal özgürlük olmadan özgürlük olur mu” sorusu üzerine yaptı. Kadınların tarih boyunca hiçbir zaman eşit olamadıklarını söyleyen Berktay, “Tarih boyunca kadınlara biçilen roller onları zorluklarla karşılaştırdı. Çok uzun yıllar boyunca sadece kadınlar değil bütün ezilenler zorluk yaşadı” diye konuştu. Kadınların tarih boyunca mücadelelerine değinen Berktay “Halen yürünüyor, yürümeye devam edilecek. Çünkü eşitlik ve özgürlük ancak yürünerek, kamusal alanda, meydanlarda, sokaklarda toplantılarda kazanılıp korunacak bir şeydir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık

Açılış konuşmasının ardından Kütüphane Günleri’nin ilk söyleşisi “Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık” teması üzerine gerçekleşti. Söyleşiye katılan Özgür Renkler Derneği ve 17 Mayıs Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Defne Güzel, Sosyal psikoloji, politik psikoloji ve çevre psikolojisi alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını olan Melek Göregenli ve Kadın Dayanışma Vakfı kurucu üyesi, Kadın Sığınma Evi - Danışma Merkezleri kurucusu, Eşit Yaşam Derneği kurucu üyesi ve Başkanı S. Nazik Işık “Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık” konusunda yaşananlara yakından mercek tuttu.

28 Kasım’a kadar devam edecek olan Kütüphane Günleri, Nâzım Hikmet Kültürevi, Şiir Kütüphanesi, Akkılıç Kütüphanesi ve Misi’deki Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek çok sayıda sergi, atölye ve söyleşilerle devam edecek. Kütüphane Günleri kapsamında 15 Kasım’da Akkılıç Kütüphanesi’nde Betül Dünder, Desislava Şenay, Güneş Terkol ve Ebru Nihan Celkan’ın katılımıyla “Başka Patikalar” başlıklı söyleşi düzenlenecek. Yine aynı gün Akkılıç Kütüphanesi’nde “Çağrışımlar” isimli karma sergi de izlenime açılacak.