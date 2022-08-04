Nilüfer Korubaşı’nın geleceği onlar olacak

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Köyünün geleceği misin?” projesine katılan Korubaşı Mahallesi çocukları renkli ve eğitici etkinliklerle yaz tatillerini eğlenerek geçiriyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların kendileri ve köylerine bir gelecek oluşturmaları için hayata geçirdiği “Köyünün geleceği misin?” isimli projeye katılan Korubaşılı çocuklar, yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Çocukların, yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel değerlerinin farkına varması, etkili iletişim teknikleri, takım çalışması ve proje yazmayı öğrenmelerini hedefleyen proje, Misi ve Fadıllı’nın ardından bu yıl Korubaşı Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Çocuklar, proje sayesinde sosyal medya ve grafik dizayn eğitimi, ritim, dans, resim, sinema, arkeoloji, tarih, fotoğrafçılık, proje yazma eğitimleri alıyor. 1 ay sürecek olan proje çerçevesinde çocuklar çevre ve tarım konularında da uygulamalı çalışmalarla detaylı bilgi sahibi oluyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Eğitim Koordinatörü Sevil Şahin Hakverdi, “1 Ağustos’ta başlayan projemize yaklaşık 20 çocuk katılıyor. Çalışmalar doğrultusunda katılan çocuklar köylerinin tarihini yakından öğrenecekler. Bugün Korubaşı isminin nereden geldiğini öğrenirken bölgedeki arkeolojik değerler hakkında da bilgi sahibi oldular. Proje çerçevesinde; mahallelerindeki tarımın çevrenin ve ekolojinin neden önemli olduğunu, bölgede bulunan rüzgar planörlerinin doğayı nasıl etkilediğini de onlara ayrıntılı bir şekilde anlatacağız” dedi.