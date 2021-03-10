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Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık
Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 14 Mart Pazar günü açık olacağını duyurdu.
BURSA 10.03.2021, 16:51
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Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 14 Mart Pazar günü açık olacağını duyurdu.Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2021-EBEKYS) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 14 Mart 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.