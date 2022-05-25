Nilüfer Çoksesli Koro’dan müzik ziyafeti

Nilüfer Çoksesli Koro, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde verdiği konserle izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Anadolu ve farklı ülkelerin eserlerini başarıyla seslendiren koro büyük alkış aldı.

Şef Zeynep Göknur Yıldız tarafından 2006 yılında kurulan Nilüfer Çoksesli Koro başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüllerle başarısını perçinleyen koro bu kez Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sahne aldı.

Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki koro, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Kul Nesimi gibi Anadolu ozanlarının eserlerinin yanısıra, Çigan, Afrika, Meksika halk şarkıları gibi farklı kültürlerin ezgilerini de seslendirdi. Büyük ilgi gören gecede izleyenler, konser sırasında büyük keyif aldı. Konser sonunda ayakta alkışlanan Nilüfer Çok Sesli Koro adına Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Şef Zeynep Göknur Yıldız’a çiçek vererek teşekkür etti. Geleceğe umutla bakılması adına sanatın önemine dikkati çeken Zafer Yıldız, Şef Zeynep Göknur Yıldız ve ekibini kutladı.