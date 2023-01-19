Nilüfer Belediyespor’dan bol gollü galibiyet

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig’i 13. hafta açılış maçında evinde ağırladığı Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 42-31 mağlup etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig’inde Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Üçevler Spor Tesisleri’ndeki karşılaşmayı Nilüfer Belediyespor Kulübü yönetimi de tribünden takip etti. Mücadeleye etkili ataklarla başlayan taraf Nilüfer Belediyespor oldu. Yaptığı atakları gollerle sonuçlandıran yeşil mavi beyazlılar, defansta da rakibine geçit vermedi. Maçın ilk çeyreğinde 9-3’lük skor farkını yakalayan Nilüfer Belediyespor, ilk yarı sonunda da soyunma odasına 21-12 önde girdi. Etkili kanat organizasyonlarıyla rakip kalede goller bulan Nilüfer Belediyespor’da Mertcan Kenaryol, 10 golle takımına önemli katkı sağladı. Yeşil mavi beyazlı ekipte Hüseyin Bereket de, kalede önemli kurtarışlar yaptı. Etkili performansını ikinci yarıda da devam ettiren Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 42-31 mağlup etti.