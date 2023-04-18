Nilüfer Belediyesi’nden kandil simidi ikramı

Nilüfer Belediyesi Kadir Gecesi’ni ibadetle geçiren vatandaşların yanındaydı. Kandil gecesinde Nilüfer’deki 8 camide 6 bin 500 kişiye kandil simidi ikram edildi.

İslam dünyası için en değerli gecelerden biri olarak belirtilen Kadir Gecesi, Nilüfer’de de huzur içinde geçti. ‘Bin aydan daha hayırlı’ gece olarak belirtilen ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi’nde vatandaşlar ibadet için camilere akın etti. Nilüfer Belediyesi de Kadir Gecesi’nde vatandaşların yanındaydı.

Nilüfer Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Edebali, Safa, Görükle Merkez, Ahmet Yesevi, Konak Merkez, Yaylacık ve Işıktepe camilerinde yaklaşık 6 bin 500 paket kandil simidi ikram etti. Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri teravih sonrası Başkan Turgay Erdem adına vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutlayarak, binlerce kişiye ikramda bundu.