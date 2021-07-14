Nilüfer Belediyesi’nden Halk Eğitim Merkezi’ne destek

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Halk Eğitimi Merkezi’ne cihaz desteğinde bulundu. Nilüfer Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Turan, yapılan desteğin birçok kişinin meslek edinmesine katkıda bulunacağını belirterek Başkan Erdem’e teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayanların mesleki becerilerinin artırılması yolu ile istihdam olanaklarının çoğaltılmasına ve ekonomik olarak daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla Nilsem bünyesinde kurslar düzenlerken, Nilüfer Halk Eğitimi Merkezi’ne de destek vermeye devam ediyor. Nilüfer Belediyesi son olarak Nilüfer Halk Eğitimi Merkezi’ne cilt bakım ünitesi desteğinde bulundu. Alınan ünite sayesinde birçok kursiyer yeni dönemde cilt bakımı eğitimi görerek meslek sahibi olacak.

Nilüfer Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Turan ile Nilüfer Çamlıca Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Müzeyyen Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek verilen bu destek için teşekkür etti. Pandemi sürecinde kursları düzenleyemediklerini belirten Mehmet Turan, “Önümüzdeki süreçte yine birlikte vatandaşlarımız için kurslar düzenleyerek hem kendilerini geliştirmelerine hem de meslek edinmelerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Halk Eğitimi Merkezi’ne her zaman destekte bulunmaya devam edeceklerini belirterek, “Nilüfer’de yaşayanların meslek edinmeleri ve böylece gelir edebilmeleri için belediye bünyesinde de kurslarımızı sürdüreceğiz” dedi.