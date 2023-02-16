Nilüfer Belediyesi’nden depremzedelere barınma desteği

Nilüfer Belediyesi, büyük yıkıma neden olan iki depremin ardından bölgeden gelen depremzedeler için hem tesislerinin kapılarını açtı hem de “Evim Evin Olsun” kampanyası ile onlara konaklama imkânı sağladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Hatay’dan gelen Küçük Ailesi’ni de ziyaret ederek, gereken desteği sürdüreceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yaraları sarmak için bütün imkânlarını seferber etti. Deprem bölgesinde aşevi ile çadırkent kuran ve her türlü desteği sağlayan Nilüfer Belediyesi, Bursa’ya gelen afetzedelere de barınma desteği veriyor. Evim Evin Olsun kampanyasını başlatan Nilüfer Belediyesi, yardımseverlerin desteği ile deprem bölgesinden Bursa’ya gelen ailelere yaşamlarını sürdürebilecekleri ev sağlıyor. Kampanya çerçevesinde şimdiye kadar 65 eve, 307 kişi yerleştirildi.

Bu kampanya çerçevesinde eve yerleştirilen ailelerden biri de, Hatay Antakya’da deprem felaketini yaşayan Küçük Ailesi oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yardımseverlerin desteğiyle Konak Mahallesi’nde bir eve yerleştirilen ve akraba olan iki aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşadıkları karanlık günü anlatan aile üyeleri, ilk depremde ağır hasarlı evlerinden yaralı olarak kurtulduklarını, ikinci depremde de bir evin yıkıldığını anlattı. Depremde çok sayıda yakınlarını kaybettiklerini ifade eden Küçük Ailesi, Bursa’daki yakınlarının yanına geldiklerini, ardından da Nilüfer Belediyesi’nin kendilerine kucak açtığını belirtti. Depremzede aile, destekleri için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.

Depremzedelerin yaralarını sarmak ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilk günden itibaren büyük bir çaba harcadıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, Bursa’ya gelen bazı depremzedeleri de kendi tesislerinde ağırlıyor.

Nilüfer’e gelen depremzede aileler, Nilüfer Belediyesi’nin Alaaddinbey Mahallesi’ndeki 7 bungalov evden oluşan Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaşamlarını sürdürüyor. Çocuklarıyla beraber Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen depremzede aileler burada konaklarken, temel ihtiyaçlarını da Dayanışma Marketi’nden gideriyor. Bu zor zamanda kendilerine verilen destek için teşekkür eden ailelerin yeni yaşamlarına uyumu için Nilüfer Belediyesi desteğini sürdürüyor.

Şimdiye kadar Bursa’ya gelen 28 depremzedeye eşya desteği sağlayan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Dayanışma Marketi’nden de bin 424 depremzedeye gıda, giysi, bebek bakım, hijyen malzemesi gibi ihtiyaç malzemesi sağladı.