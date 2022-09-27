Nilüfer Belediyesi’nden anlamlı gezi

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Nilüfer Belediyesi’nin Konya’ya düzenlediği kültür gezisinde, kentin tarihi ve turistik mekânlarını görme şansı buldu.

Nilüfer Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, atölye çalışmalarının yanı sıra düzenlenen kültür turlarına katılarak da, sosyal yaşamın içinde aktif bir şekilde yer alıyor.

Bursa’nın bir çok tarihi ve doğal güzellikleri sahip bölgesini gezen Bizim Ev katılımcıları bu defa, Türkiye’nin önemli destinasyonlarından biri olan Konya’yı gezdi. Günübirlik gerçekleştirilen geziye, Bizim Ev katılımcıları yoğun ilgi gösterdi. Eğitmenlerle birlikte 97 kişinin yer aldığı geziye katılanlar, Konya’nın tarihi ve turistik mekânlarını yerinde görme fırsatı buldu. Konya’da Mevlana Müzesi, Sultan Selim Camii, Panaroma Müzesi, İstiklâl Şehitliği Müzesi, Seksen Binde Devr-i Alem Parkı’nı ziyaret eden Bizim Ev katılımcıları, bu yerler hakkında detaylı bilgi sahibi de oldu. Bizim Ev katılımcıları, günün son durağı olan Konya çarşısını da gezdikten sonra, Bursa’ya dönüş yaptı. Keyifli ve kültürel anlamda verimli bir gün geçiren Bizim Ev katılımcıları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e destekleri için teşekkür etti.