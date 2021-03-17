banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Enver Aysever gözaltına alındı
Enver Aysever gözaltına alındı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Beşiktaş finalde!
Beşiktaş finalde!
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler

Nilüfer Belediyesi’nden afet p

Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Enstitüsü ile arasında deprem öncesi ve deprem sonrası alınması gereken önlemler ve risklerin en aza indirilmesi amacıyla Afet Gözlem ve Yönetim Sistemleri İşbirliği Protokolü imzalandı.

BURSA 17.03.2021, 15:33
1
Nilüfer Belediyesi’nden afet p

Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Enstitüsü ile arasında deprem öncesi ve deprem sonrası alınması gereken önlemler ve risklerin en aza indirilmesi amacıyla Afet Gözlem ve Yönetim Sistemleri İşbirliği Protokolü imzalandı.

Türkiye’nin deprem açısından en riskli illerinden Bursa’da, Nilüfer Belediyesi riskleri en aza indirebilmek ve afet yönetim sistemlerini bilimsel olarak gerçekleştirebilmek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliğine gitti. İki kurum arasındaki işbirliğini resmileştiren protokol, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Binası’nda imzalandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç arasında imzalanan protokol ve söz konusu işbirliğinin detayları hakkında bilgi verdi.

Başkan Turgay Erdem “Bugün imzaladığımız protokol İTÜ desteği ile Nilüfer’de afetlere dayanıklılığı arttırmak, olası afet hasarlarını azaltmak ve acil durumlara müdahale kapasitesini etkin kullanmayı amaçlıyor. Aynı zamanda bu protokol, belediyemizin ilkini 2007 yılında kurduğu ve sayısı günümüzde 22’ye ulaşan gözlem sistemleri ağının revizyonunu, bu ağdan elde edilen verilerin toplanması, bilimsel olarak işlenmesi, tahmini, risk yönetimi, planlama, afet ve acil durum yönetimi konularında tarafların araştırma, geliştirme, eğitim, test ve uygulama safhalarında bir arada çalışma koşullarını, süreçlerin idari ve mali koordinasyon ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarını kapsıyor” dedi.

“Sadece deprem değil, fırtına dolu gibi afetlerde de veri sağlanacak”

Söz konusu iş birliği ile deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının artık sadece depremlerle ilgili değil, fırtına, dolu gibi diğer afetlerle ilgili tahminler hakkında da veri sağlayacağını ifade eden Başkan Erdem, “Bu istasyonlarda, atmosferik sensörlerden elde edilecek verilere dayanarak bölgemizdeki doğal afetler öngörülüp önlem alınması konusunda belediyemiz de yönlendirilecek. Böylece bizim de yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirme şansımız olacak. İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü bize afet tahminleriyle ilgili resmi rapor da sunabilecek. Bu ayrıntı önemli çünkü resmi rapor doğal afetler sırasında mağduriyet yaşayan çiftçilerimiz için de bir belge niteliği taşıyacak” diye konuştu.

“Elimizden gelen katkıyı sağlayacağız”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç ise “Üniversitemiz çok eski zamanlardan bu yana ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok teknoloji ve bilgiyi üretmiş, katkılar sağlamış bir kurum. Bugün, Nilüfer Belediyesi ile imzalayacağımız protokol çerçevesinde de aslında üniversitemizin bilgi birikimini bir şekilde aktarmayı istiyoruz. Böylece topluma, millete katkı sağlamış olacağız. Bu katkıyı bir borç olarak görüyoruz. Bu bakımdan son derece mutluyuz. Afetle ilgili önlemler geliştirmek, olası bir afet sonrası da zararları azaltmak için imzaladığımız bu protokol ile üniversite olarak elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacağız” dedi.

Yılsonunda raporun paylaşılması planlanıyor

Açıklamaların ardından protokol imzaladı. İkili daha sonra imza törenini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nilüfer ilçesindeki riski binaların tespiti yönünde yapılmakta olan çalışmalar hakkında bir soruyu yanıtlayan Başkan Erdem “ İlçemizdeki riskli binalar hakkındaki çalışmalarımızı bu yılsonuna kadar tamamlayıp, sizlerle rapor olarak paylaşmayı planlıyoruz. Biz bu çalışmayı Nilüfer Belediyesi olarak, her binanın bir kimlik kartını çıkartmak, ne zaman yapıldığının, beton kalitesinin, projeye uygunluğunun tespiti ile gerçekleştireceğiz. Bu tespitlerimizi vatandaşlarımız ile paylaşacağız ve eğer binaları riskli ise gereğinin yapılması konusundan ilgili kurumlara kendilerinin başvuru yapmalarını sağlayacağız” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20