Nilüfer Belediyesi’nden afet p

Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Enstitüsü ile arasında deprem öncesi ve deprem sonrası alınması gereken önlemler ve risklerin en aza indirilmesi amacıyla Afet Gözlem ve Yönetim Sistemleri İşbirliği Protokolü imzalandı.

Türkiye’nin deprem açısından en riskli illerinden Bursa’da, Nilüfer Belediyesi riskleri en aza indirebilmek ve afet yönetim sistemlerini bilimsel olarak gerçekleştirebilmek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliğine gitti. İki kurum arasındaki işbirliğini resmileştiren protokol, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Binası’nda imzalandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç arasında imzalanan protokol ve söz konusu işbirliğinin detayları hakkında bilgi verdi.

Başkan Turgay Erdem “Bugün imzaladığımız protokol İTÜ desteği ile Nilüfer’de afetlere dayanıklılığı arttırmak, olası afet hasarlarını azaltmak ve acil durumlara müdahale kapasitesini etkin kullanmayı amaçlıyor. Aynı zamanda bu protokol, belediyemizin ilkini 2007 yılında kurduğu ve sayısı günümüzde 22’ye ulaşan gözlem sistemleri ağının revizyonunu, bu ağdan elde edilen verilerin toplanması, bilimsel olarak işlenmesi, tahmini, risk yönetimi, planlama, afet ve acil durum yönetimi konularında tarafların araştırma, geliştirme, eğitim, test ve uygulama safhalarında bir arada çalışma koşullarını, süreçlerin idari ve mali koordinasyon ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarını kapsıyor” dedi.

“Sadece deprem değil, fırtına dolu gibi afetlerde de veri sağlanacak”

Söz konusu iş birliği ile deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının artık sadece depremlerle ilgili değil, fırtına, dolu gibi diğer afetlerle ilgili tahminler hakkında da veri sağlayacağını ifade eden Başkan Erdem, “Bu istasyonlarda, atmosferik sensörlerden elde edilecek verilere dayanarak bölgemizdeki doğal afetler öngörülüp önlem alınması konusunda belediyemiz de yönlendirilecek. Böylece bizim de yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirme şansımız olacak. İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü bize afet tahminleriyle ilgili resmi rapor da sunabilecek. Bu ayrıntı önemli çünkü resmi rapor doğal afetler sırasında mağduriyet yaşayan çiftçilerimiz için de bir belge niteliği taşıyacak” diye konuştu.

“Elimizden gelen katkıyı sağlayacağız”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç ise “Üniversitemiz çok eski zamanlardan bu yana ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok teknoloji ve bilgiyi üretmiş, katkılar sağlamış bir kurum. Bugün, Nilüfer Belediyesi ile imzalayacağımız protokol çerçevesinde de aslında üniversitemizin bilgi birikimini bir şekilde aktarmayı istiyoruz. Böylece topluma, millete katkı sağlamış olacağız. Bu katkıyı bir borç olarak görüyoruz. Bu bakımdan son derece mutluyuz. Afetle ilgili önlemler geliştirmek, olası bir afet sonrası da zararları azaltmak için imzaladığımız bu protokol ile üniversite olarak elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacağız” dedi.

Yılsonunda raporun paylaşılması planlanıyor

Açıklamaların ardından protokol imzaladı. İkili daha sonra imza törenini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nilüfer ilçesindeki riski binaların tespiti yönünde yapılmakta olan çalışmalar hakkında bir soruyu yanıtlayan Başkan Erdem “ İlçemizdeki riskli binalar hakkındaki çalışmalarımızı bu yılsonuna kadar tamamlayıp, sizlerle rapor olarak paylaşmayı planlıyoruz. Biz bu çalışmayı Nilüfer Belediyesi olarak, her binanın bir kimlik kartını çıkartmak, ne zaman yapıldığının, beton kalitesinin, projeye uygunluğunun tespiti ile gerçekleştireceğiz. Bu tespitlerimizi vatandaşlarımız ile paylaşacağız ve eğer binaları riskli ise gereğinin yapılması konusundan ilgili kurumlara kendilerinin başvuru yapmalarını sağlayacağız” dedi.