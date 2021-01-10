Nilüfer Belediyesi sergileri evlere taşıyor

Nilüfer Belediyesi, Pera Müzesi’nin “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” adlı sergisini, sanatseverlerle buluşturdu. Çevrim içi gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, sergide yer alan çalışmaları rehber eşliğinde, tüm detaylarıyla izledi.

Pandemi döneminde eğitimden kültür sanata, söyleşilerden atölyelere kadar bütün etkinliklerini dijital ortama taşıyan Nilüfer Belediyesi, birbirinden önemli sergileri de, çevrim içi olarak sanat tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugüne kadar Türkiye ve yurt dışından usta sanatçıların, seçkin eserlerinin yer aldığı çok sayıda sergiye ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi, pandemi dönemi boyunca bu sergileri, Pera Müzesi iş birliğiyle Nilüferli sanatseverlerin evlerine taşıyor. Bu etkinliklerden biri de, Pera Müzesi’nin “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisinin dijital turu oldu. Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara’nın hazırladığı sergide, Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi farklı ülkelerden 14 sanatçının 40’ı aşkın eseri bulunuyor. “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisinde sanatçılar, minyatürü yüzyıllar boyunca yer aldığı kitaplardan çıkarıp, heykelden videoya, fotoğraftan yerleştirmeye kadar günümüz dünyasında nasıl yaşabileceğinin de araştırmasını yapıyor. Nilüferli sanatseverler, sergi mekânının ve sergide yer alan çalışmaların tüm detaylarıyla üç boyutlu olarak sunulduğu bu özel sergiyi, Pera Müzesi öğrenme programları temsilcisi Barış Bilgen’in sunumuyla dijital ortamda izledi. Bilgen, sergideki bütün çalışmalar hakkında bilgileri katılımcılarla paylaşarak, her eserin en ince ayrıntısına kadar izlenmesine aracılık etti. Barış Bilgen, minyatür sanatının tarihi, içeriği ve diğer sanatlardan ayrılan özellikleri hakkında önemli bilgileri de, katılımcılara aktardı.

Çevrim içi sergi turları devam ediyor

Nilüfer Belediyesi ve Pera Müzesi iş birliğiyle farklı yaş gruplarından sanat tutkunlarına yönelik düzenlenen çevrim içi sergi turları, Ocak ayı boyunca devam edecek. İlkokul öğrencileri için düzenlenecek olan “Pera Müzesi Çevrim içi Sergi Turu ve Baskıyla Parlak Desenler Atölyesi” 12 Ocak Salı günü saat 17.00’de yapılacak.

16 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de ise yetişkinler için “Pera Müzesi Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar Çevrimiçi Sergi Turu” atölyesi çevrim içi yapılacak. Atölyeye katılanlar Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisini dijital ortamda rehberli tur ile gezip koleksiyonlardaki eserler hakkında bilgi edinebilecek.

19 Ocak Salı günü saat 17.00’de yapılacak “Gezegenlerin renklerini keşfet” başlıklı çevrim içi sergi turu ortaokul öğrencilerine hitap edecek. 23 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de yetişkinler için düzenlenecek bir başka etkinlik de, “Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri çevrim içi Sergi Turu” ve atölye olacak. Tüm bu etkinliklere katılmak isteyenler nilufersanat@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecekler.