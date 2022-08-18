Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi hizmete başladı

Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi, sakinlerini ağırlamaya başladı. 131 kişi kapasiteli tek ve çift kişilik odalar ile hobi ve spor salonlarının yer aldığı huzurevinde kalanlar, keyifli vakit geçiriyor.

Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle Çamlıca Mahallesi’nde hizmete açtığı İzzet Şadi Sayarel Huzurevi, pandemi döneminin ardından sakinlerini ağırlamaya başladı. Modern yapısı ve deneyimli kadrosuyla kaliteli hizmet veren huzurevinde kalanlar, keyifli vakit geçiriyor. 131 kişi kapasiteli tek ve çift kişilik odaların yer aldığı huzurevinde, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, hemşire, yaşlı bakım personeli, mutfak ve temizlik ekibi, TV dinlenme odaları, atölye salonları, spor salonu, bahçe ve açık alan spor aletleri de bulunuyor. Psikososyal destek, 7/24 hemşirelik hizmeti, diyetisyen kontrolünde 3 ana ve 2 ara öğün yemek, düzenli temizlik, çamaşır ve ütü hizmetlerinin verildiği Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi, sakinlerine huzurlu bir ortamda aktif bir yaşam sunuyor. Huzurevi sakinleri, hobi odalarında okey, satranç, tavla gibi oyunlarla eğlenceli zaman geçirirken, açık ve kapalı bahçede de huzur dolu dakikalar yaşıyor.

60 yaş ve üstü kendi ihtiyaçlarını giderebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bireylerin huzurevinden faydalanabildiğini belirten Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi Sorumlusu Zehra Çetin Sabuncu, “Pandemi dönemi nedeniyle Haziran ayında hizmet vermeye başladık. Şuan 11 sakinimiz burada kalıyor ancak talepler oldukça yoğun. Her geçen gün konuklarımızın sayısı artacak. Burada kalan sakinlerimizin yaşamını huzurlu bir ortamda aktif şekilde sürdürmelerini amaçlıyoruz. Deneyimli ekibimizle huzurevi sakinlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakini Nebahat Pekazak da, verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, “Burada yeni arkadaşlıklar edindik. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Hobi odalarında ve bahçede keyifli ve huzurlu anlar geçiriyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, 444 16 03 ve 504 02 03 numaralı telefonları arayarak, detaylı bilgi alabilir.