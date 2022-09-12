Nilüfer Belediyesi GESK’ten bir başarı daha

Nilüfer Belediyesi GESK sporcuları Muhammet Balcı ve Furkan Deymez Afyon’da düzenlenen satranç şampiyonasında madalya alarak gururlandırdılar.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları katıldıkları yarışlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Her yarışmadan madalya ile dönmeyi başaran Nilüfer GESK sporcuları bu defa 4-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası’ndan ödülle döndüler. Nilüfer Belediyesi GESK sporcuları Muhammet Balcı ve Furkan Deymez şampiyonada derece alarak başarılarına yenilerini ekledi. Türkiye Şampiyonası’nda A kategorisinde Muhammet Balcı, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, B kategorisinde Furkan Deymez üçüncü olarak Nilüfer’e madalya ile döndüler.