Nilüfer Belediye FSK yenilmezlik serisini sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. Grupta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü son hafta maçında Osmaniye İstiklalspor’u 3-0 yenerek, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Nilüfer Belediye FSK, Bölgesel Amatör Ligi (BAL Ligi) 18. hafta maçında rakibi Osmaniye İstiklalspor’u İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda ağırladı. Yaklaşık 400 futbolseverin izlediği maçın ilk 7. dakikasında Gökhan Aydaş ceza alanı içinden yaptığı plase ile Nilüfer Belediye FSK’yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı boyunca her iki takım da tehlikeli ataklar geliştiremedi ve ilk yarı 1-0 Nilüfer ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya orta saha üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediye FSK, hem merkezden hem de kanatlardan tehlikeli ataklar geliştirdi. Nilüferli futbolcuların baskısı 75. dakikada skora yansıdı. Mustafa Aköz ceza sahasının köşesinden güzel bir vuruşla topu ağlarda buluşturdu. 2-0’dan sonra da baskısını daha da artıran mavi yeşil beyazlı futbolcular son golü maçın duraklama dakikalarında buldu. 90+3. dakikada yine Mustafa Aköz, yine aynı köşeden yarım vole vuruşla, takımını 3-0 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti.

Puanını 31’e yükselten Nilüfer Belediye FSK, 19 hafta maçında 19 Mart Pazar günü deplasmanda grup lideri Gebzespor’a konuk olacak.