Nilüfer Arama Kurtarma ekibine katılım talebi arttı

Deprem sonrasındaki çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Nilüfer Arama Kurtarma ekibinde yer almak isteyenlerin sayısı son dönemde arttı. NAK ekibine katılmak isteyenlerin başvurusu üzerine yapılan toplantıda 300’ü aşkın gönüllü yer aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de toplantıya katılarak gönüllülere destek verdi.

Türkiye’de 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından kurtarma ekiplerinin önemi de bir kez daha gözler önüne serildi. Günlerce ekranlardan, kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşları hayata tutunmalarına tanık olan çok sayıda Bursalı gönüllü de Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi ile irtibat kurarak çalışmalarında yer almak istediğini iletti. Yoğun talep üzerine, NAK ekibi ile gönüllüler, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi’nde buluştu. Bu buluşmaya NAK ekibine her zaman destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı.

300’ü aşkın gönüllünün katıldığı toplantıda NAK’ın çalışmaları paylaşıldı, üyelik ve eğitim süreçleri ele alındı.

Toplantıya katılanlara, gönüllülük gerektiren böyle bir çalışmada yer almak istedikleri için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kurtarma ekiplerinin önemini bütün ülkenin bir kez daha yaşayarak öğrendiğine dikkat çekti. NAK ekibinin de depremin hemen ardından hızla bölgeye giderek günlerce çalışmalarda yer aldığını hatırlatan Başkan Erdem, “NAK, 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak çıkardı. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Her felakette görev alarak başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Arama kurtarmanın bu tür felaket anlarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

Gönüllülükle çalışan bu ekipte yer almak isteyenlerin örnek bir davranış sergilediğini belirten Başkan Erdem, “Bu gerçekten çok güzel bir davranış. Alınacak eğitimlerin ardından kurtarma çalışmalarına katılacaksınız. Biz önlem almazsak bu tür felaketlerle her zaman karşılaşacağız. Aklın ve bilimin öngördüğü şekilde çalışacağız ve önlemlerimizi alacağız. Umarım yaşananlardan ders çıkarır, bu tür acıları bir daha yaşamayız” dedi.

NAK Kurucu Başkanı Fatih Işık da, kurtarma ekibine yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, üyelik ve eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi. Son olarak katıldıkları Kahramanmaraş depreminde yaşadıklarından da örnekler veren Işık, 2004 yılından bu yana faaliyetler yürüten NAK hakkında bilgi verdi. Fatih Işık, “Yılda 20 ile 40 arasında arama ve kurtarma operasyonuna katılan ve insanların hayatına dokunan bir derneğiz. Biz gereken eğitimleri alıp insanların hayatına dokunuyoruz. İnsanların kaçtığı ortamlarda gönüllü olarak yer alarak insanların hayatını kurtarıyoruz. Sadece deprem değil birçok alanda eğitim veriyoruz. Sel, yangın, deprem, gibi birçok afette operasyonlara katılıyoruz. Gönüllü olarak katılan herkesin bizim çalışmalarımızda yeri var. Yaptığımız işi imece olarak adlandırıp insanların hayatını elimizden geldiğince kurtarıyoruz. Uzun bir sürecimiz var. Göstermiş olduğunuz duyarlılığa derneğimiz ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.