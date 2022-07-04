Nilüfer Akçalar’da günbatımında caz keyfi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 7. Nilüfer Caz Festivali, dönemin başarılı genç yeteneklerinden Deniz Tekin’in, Akçalar’da Uluabat Gölü kıyısında verdiği konserle sona erdi. Günbatımında, doğanın muhteşem güzelliği eşliğinde gerçekleşen konsere katılanlar unutulmaz anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 7. Nilüfer Caz Festivali bu yıl da müzik tutkunlarını değerli sanatçılarla buluşturdu. Nükhet Duru ve Ferit Odman’ın 23 Haziran’da Balat Atatürk Ormanı’nda verdiği konserle başlayan Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 7. Nilüfer Caz Festivali, 3 Temmuz’a kadar konserler ve etkinliklerle herkese dolu dolu günler yaşattı. Toplam 14 konserin verildiği festivalin kapanışı muhteşem bir konserle gerçekleşti.

Sevilen sanatçı Deniz Tekin, Akçalar’da Uluabat Gölü kıyısında günbatımında unutulmaz bir konser verdi. Çok sayıda müzik tutkunu, konser alanının doldurdu. Göl manzarası eşliğinde gerçekleşen konsere katılanlar muhteşem ortamda müziğin keyfini çıkardı.

Hem müzik dinleyen hem de manzaranın keyfini çıkaran izleyenler, caz müziğinin genç yeteneklerinden Deniz Tekin’in performansına tam not verdi. Can Ozan, Kamufle, Barış Demirel gibi birçok başarılı müzisyenle çalışarak müzik yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Tekin, seslendirdiği eserlerle Bursa’da da beğeni topladı.

Göl kıyısının muhteşem manzarası eşliğinde verdiği konserle hayranlarına keyifli anlar yaşatan Deniz Tekin’e bas gitarda Kunter Kınacı, elektro gitarda Atılgan Nalıncıoğlu, davulda Mertcan Bilgin eşlik etti.