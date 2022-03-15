NİLSEM kursiyerleri emeklerini sergiledi

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi (NİLSEM) ile Nilüfer İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen ‘Deri Çanta ve Hasır Sepet Örücülüğü’ kursuna katılanların el emeği eserleri sergilendi.

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi (NİLSEM) kursiyerleri Kasım ayından buyana katıldıkları ‘Deri Çanta ve Hasır Sepet Örücülüğü’ kursunda birbirinden değerli ürünler ortaya çıkardı. Gül Küfrevi ve Hande Ersöz eğitmenliğinde çalışan 50 kursiyerin el emeği eserleri BAOB Yerleşkesi’nde açılan sergide izlenime sunuldu. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katılarak kursiyerlerin heyecanına ortak oldu.

Stantları dolaşan ve ürünleri dikkatle inceleyen Başkan Erdem, kursiyerleri kutladı. Kurs katılımcılarına çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Erdem, pazaryeri talepleri üzerine gereken desteği verebileceklerini ifade etti. Deri ve hasır üzerine birçok ürünün yer aldığı sergi, 19 Mart’a kadar BAOB Yerleşkesi’nde izlenime açık kalacak.