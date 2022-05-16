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Nesli tehlikede olan pinalar Gemlik Körfezi’nde görüldü

Nesli tüm dünyada tehlike altında olan, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesindeki pinalara Gemlik Körfezi’nde rastlandı.

BURSA 16.05.2022, 11:55
Nesli tehlikede olan pinalar Gemlik Körfezi’nde görüldü

Nesli tüm dünyada tehlike altında olan, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesindeki pinalara Gemlik Körfezi’nde rastlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan ‘Bursa Sualtı Belgeseli’, ‘Ölüyor’ denilen Marmara Denizi’nin zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. Saatte 6 litre suyu süzen, nesli tüm dünyada tehlike altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesindeki pinalara Gemlik Körfezi’nde rastlandı.

Turizm çeşitliliğinin artırılması amacıyla Bursa’nın sahip olduğu tüm doğal zenginlikleri en iyi şekilde vitrine çıkarmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, sualtı zenginliklerini gözler önüne seren ayrıcalıklı bir projeye daha imza attı. Proje çerçevesinde Gemlik Körfezi’nden Mudanya’ya, Uluabat Gölü’nden İznik Gölü’ne, Uludağ buzul göllerinden sayısız akarsu ve şelaleye ev sahipliği yapan Bursa’nın sualtı dünyası, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan yönetiminde MAC iletişim tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık iki yıl boyunca her biri 45 dakika süren 100’den fazla dalışın gerçekleştirildiği projede, Bursa’nın su altında barındırdığı zenginlik ve biyoçeşitlilik gözler önüne serildi.

Dünyada koruma altında

Proje ile kamuoyunda zaman zaman ‘Ölüyor’ denilerek gündeme getirilen Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi’nin aslında zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğu belgelenmiş oldu. Ay deniz anası, yengeç, dülger balığı, üzgün balığı, kırmızı dudaklı kaya balığı, deniz salyangozu, taraklı medüz, anemon, deniz patlıcanı, havai fişek anemonu, kalamar, ıstakoz, deniz iğnesi, deniz marulu, deniz yıldızı, maviş deniz anası, istridye anemonu, barbun, izmarit, yılan yıldızı, deniz atı, vatoz, kalkan, dil balığı, karides, mamun, iskorpit, kırlangıç, mığrı, tiryaki balığı, kabuksuz deniz salyangozu ve dikenli vatoz, görüntülenen deniz canlıları arasında yer aldı. Nesli tüm dünyada tehlike altında olan, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde bulunan, saatte 6 litre suyu süzen ve avlanması yasak olan Akdeniz’in en büyük kabuklularından pinalar da Gemlik Körfezi’nde görüntülendi. Pinaların varlığının Gemlik Körfezi için sevindirici olduğu belirtilirken, metrekarede 20 litre oksijen üreten deniz çayırlarının da Gemlik Körfezi’nin akciğerleri olduğu vurgulandı.

Marmara’nın eşsiz güzellikleri

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan yönetiminde MAC iletişim tarafından hazırlanan, usta sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper’in seslendirdiği 14 dakikalık Bursa Sualtı Belgeseli’nin ilk gösterimi, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa’nın Sualtı Dünyası Fotoğraf Sergisi’nin yer altığı etkinlikte ayrıca, doğa ve dalış turizmi projesinin önemli ayağını oluşturan ‘Bursa’nın Sualtı Dünyası’ isimli 196 sayfalık kitap da sualtı meraklılarına sunuldu.

“Daha temiz deniz için çalışıyoruz”

Bursa Sualtı Belgeseli’nin tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın sahip olduğu güzellikleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını, bu proje ile de sualtı zenginliklerini vitrine çıkardıklarını söyledi. Hazırlanan belgesel ve kitabın Bursa’da sualtı turizminin gelişimine katkı sunacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’nın suyu temiz olsun. Bursa’nın doğası, iklimi iyi olsun diye ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sadece Orhangazi, Gemlik ve İznik’te ilave 12 milyon avroluk arıtma tesisi ihalesine çıkıyoruz. Bugüne kadar Mudanya, Gemlik, Kumla ve Mustafakemalpaşa’da yapılanları söylemiyorum bile. Yani milyar dolarlara varan bir yatırım söz konusu. Bugün sualtı belgeselinde ve fotoğrafında gördüğümüz güzel manzaraların olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar. Yaptığımız bu belgesel ve kitap çalışmasının sualtı turizmine katkı sağlamasını diliyorum ve hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ölmüyor ama risk altında

Belgeselin sunumunu yapan, ardından ‘Bursa’nın Sualtı Dünyası’ isimli kitabı imzalayan Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ise projede Gemlik Körfezi’ndeki canlı yaşamını ve bu yaşamı olumsuz etkileyen kirliliği görüntülediklerini söyledi. Kirliliğin yanı sıra Marmara Denizi’nin geleceği açısından umut verici görüntüleri de kayda aldıklarını ifade eden Ceylan, “Çok sayıda hoşumuza giden şeyleri görüntüledik. Mesela, temizliğin indikatörü olan denizkestanelerini görüntüledik. Bütün Akdeniz ve Ege’de bir virüs nedeniyle yaşamlarını kaybederken, Gemlik Körfezi’nde onları yaşıyor görmek bize gerçekten çok büyük bir armağan. Başkanımız da söyledi, bölgede biyolojik arıtmayı artırmamız lazım. Marmara Denizi aslında ölmüyor ama böyle bir risk altında. Korumamız lazım. Kaldı ki soluğumuz havanın, oksijenin yüzde 70’i denizden geliyor. Deniz bilincini, deniz kültürünü yaymamız lazım” diye konuştu.

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