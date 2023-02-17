Nerede bir can varsa, orada Bursa var

Depremde en büyük hasarı gören Hatay’da yaraların sarılması için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki her cana yetişmeye çalışıyor. Gelen yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için büyük gayret gösteren ekipler, deprem mağduru sahipsiz sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Antakya ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 1 ton mama dağıtıldı, belirli bölgelere kedi evleri yerleştirildi.

Hatay’da ‘seyyar tuvaletler kurulması, çadır ve konteyner kentler oluşturulması ve gelen yardımların koordineli bir şekilde dağıtılması görevlerini’ üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında sosyal yaşamın her alanına dokunan çalışmalara imza atıyor. Bursa’da uygulanan rutin belediyecilik hizmetlerinin neredeyse tamamını Hatay’da da hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, halen 400’ü aşkın personel, 200’ye yakın araç ve ekipmanla, bölgede yaşanan sorunlara müdahale ediyor. BUSKİ ekipleri ile depremde zarar gören altyapıyı iyileştirme çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediyesi, ilgili tüm birim ve iştirakleriyle vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, diğer taraftan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.

Deprem yüzünden kentte yaşamın durma noktasına gelmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Antakya ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri tek gezen ekipler, yaklaşık 1 ton mamayı sahipsiz sokak hayvanlarıyla buluşturdu. Bunun yanında, belirli bölgelere 10 tane kedi evi yerleştirildi. Sahipsiz sokak hayvanlarını besleme faaliyetinin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.