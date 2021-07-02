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Nejat Biyediç ve Sedat Portakal’ın ismi Mudanya’da yaşatılacak

Mudanya Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısında, Halitapaşa Spor Tesisi’ne Mudanyaspor’un unutulmaz ismi Sedat Portakal, Yörükyenicesi Spor Tesisi’ne ise Bursaspor’un efsane teknik direktörü Nejat Biyediç ismi verildi.

BURSA 02.07.2021, 17:47
Nejat Biyediç ve Sedat Portakal’ın ismi Mudanya’da yaşatılacak

Mudanya Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısında, Halitapaşa Spor Tesisi’ne Mudanyaspor’un unutulmaz ismi Sedat Portakal, Yörükyenicesi Spor Tesisi’ne ise Bursaspor’un efsane teknik direktörü Nejat Biyediç ismi verildi.

Mudanya Belediyesi’nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığında toplanan mecliste Halitapaşa Spor Tesisi’ne Mudanyaspor’un unutulmaz ismi Sedat Portakal,Yörükyenicesi Spor Tesisi’ne ise Bursaspor’un ‘efsane’teknik direktörü Nejat Biyediç ismi verildi. Nejat Biyediç ve Sedat Portakal’ın ismini Mudanya’da yaşatacaklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Biliyoruz ki büyük şehirler, değerlerine sahip çıkmalarıyla tanınır. Adını kulüp tarihine yazdırmış efsaneleri, yeni nesillere aktarmak ve tanıtmak için aldığımız karar Mudanyamıza hayırlı olsun. Her iki efsanenin ismi kalbimizde ve kentimizde yaşayacak. Kulüplerimizde görev yapan efsane isimleri saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz” diye konuştu.
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