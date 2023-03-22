“Nefes Al Nefes Ver” sergisi Fotoğraf Müzesi’nde

Çalışmalarında, ışığın objelerle ve insanlar üzerindeki etkilerine odaklanan, yorumlarıyla gerçekliğin bilinmezliğine gönderme yapan fotoğraf sanatçısı Ani Çelik Arevyan’ın “Nefes Al Nefes Ver” sergisi, Misi’deki Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde seyrine açıldı.

Fotoğraf sanatının değerli isimlerinin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, yine özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf sanatçısı Ani Çelik Arevyan’ın “Nefes Al Nefes Ver” isimli sergisi Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde seyrine açıldı.

Serginin açılışı Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, sanatçı Ani Çelik Arevyan, Engin Özendes ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

Serginin küratörlüğünü yapan Engin Özendes, sanatçının zaman zaman gündelik objelerden yola çıkarak yeni bir anlatım dili oluşturduğunu belirterek, “Çalışmaları; kendi sözleriyle, sürrealizmin hem fotoğraf hem de desenle kurduğu ilişkinin yeniden yorumudur” dedi.

Misi’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden fotoğraf sanatçısı Ani Çelik Arevyan da, 40 yıldır fotoğraf çektiğini belirterek şöyle konuştu: “Işığın yayılımına, objeler ve insanlar üzerindeki etkilerine odaklandım. Bir geçirgenlikle çok ilgileniyorum. Önce yeni doğmuşu çektim. Su baloncuklarının bir boşluğu ve insana benzettiğim gibi genelde bir saniyelik ömürleri olmasına rağmen hiç ölmeyecekmiş gibi var olmalarını, sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi hayatı yaşamamızla eşleştirdim. Resim dersi aldığım yıllarda yaptığım karakalem çalışmalarını fotoğrafik bilgimle desenleştirmek istedim. Kamusal alanda toplumun bütün ticari duygularını, hastalıkların, kavgaların, mutlulukların yaşandığı kalabalıklardaki duygularını, kendi malzemelerinde olan metal tül ile anlatmak istedim. Metal tülün üstüne düşen ışık, onun boşluk ve doluluğu, aslında bize gördüğümüzden farklı bir şeyi anlatıyordu.”

Çalışmalarında bir çizgi değil, bir elips görülmesini istediğini söyleyen Arevyan, “Bugün çektiğimle, bir önceki ya da yarın çektiklerimin iç içe geçtiğini hissediyorum ve izleyenlerin de bu şekilde yol almasını istiyorum” dedi.

Fotoğraflarında, yorumuyla farkındalığı sağlamayı hedefleyen Ani Çelik Arevyan’ın eserleri ilk günden büyük ilgi gördü. Sergi, 7 Temmuz tarihine kadar Misi’deki Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde seyrine açık kalacak.