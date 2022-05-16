Myrleia mozaiklerini restorasyon ve konservasyon çalışması başladı

Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda 2015 yılında açığa çıkarılan Myrleia Antik Kenti mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tek bir amacımız var. Myrleia’yı el ele vererek insanlığa kazandırmak” dedi.

Mudanya Belediyesi’nin 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni açık hava müzesine dönüştürme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı.

Myrleia Antik Kenti’nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanda koruma ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Korugan Projesi hazırlanarak, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayına sunulacak. Myrleia Antik Kenti’nin mozaik zemin döşemelerinin koruma ve onarım çalışmalarınıAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Cura gerçekleştiriyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia’yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. 2700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni geleceğe taşıma konusundauzun süren çabalarımız ve kararlılığımız sonucunda koruma ve onarım çalışmalarına başlandı. Tek bir amacımız var. Myrleia’yı el ele vererekMudanyamıza, insanlığa, kültür ve tarihe kazandırmak. Geleceğe tarihi bir imza atmak. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.