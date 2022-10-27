Müzik Enstrümanları Müzesi sezonu Gülsin Onay ile açtı

Piyanonun ‘Harika Çocuğu’ olarak tanınan Devlet Sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti Gülsin Onay, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nin sezon açılışında verdiği konserle hayranlarını mest etti.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi sezon açılışını dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay ile yaptı. "Harika çocuk" olarak başladığı müzik yaşamını dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak sürdüren Gülsin Onay, Nilüfer’de sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarsak kabul edilen, ayrıca besteci Ahmed Adnan Saygun’un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak nitelendirilen ünlü sanatçı, konserinde en seçkin eserlere yer verdi. Mozart, Joseph Haydn, Frederic Chopin, Ahmed Adnan Saygun gibi ünlü bestecilerin eserlerini yorumladı. Onay, piyano resitaliyle geceye katılanları büyüledi. Klasik müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konsere katılanlar arasında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Mahmut Demiröz ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem de vardı. Konser sonunda ayakta alkışlanan Gülsin Onay, hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Ünlü sanatçı konser izleyicileri arasında yer alan 9 yaşındaki öğrencisi Ali Keskin’i sahneye davet etti. Onay, piyanist Ali Keskin ile piyanosunu paylaşarak konsere katılanlara da keyifli anlar yaşattı.

Konser sonunda Nilüfer Belediyesi’ne davet için teşekkür eden Gülsin Onay, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ne övgüler yağdırdı. Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da ünlü sanatçıya teşekkür ederek günün anısına koza tablo hediye etti. Gülsin Onay gecede hayranları için albümünü de imzaladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konser sonunda Gülsin Onay ile bir araya gelerek teşekkür edip sohbet etti.

Kariyeri dışında genç müzisyenlerin kariyerlerinde ilerlemelerine katkı sağlamayı amaç edinen Gülsin Onay, konser öncesinde MasterClass etkinliğine de katıldı. Konservatuar ve bireysel eğitim alan öğrencilerle biraraya gelen Onay, deneyimlerini paylaştı. Öğrencilerin performansını yakından gözlemleyen Gülsin Onay, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi her ay farklı isim, grup ve genç müzisyenleri ağırlamaya devam edecek.