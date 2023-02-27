"Mutluluğa kurşun sıkma" seferberliği...

Bursa İl Jandarma ekipleri ’Mutluluğa Kurşun Sıkma’ projesiyle düğün, asker uğurlaması gibi kutlama ve etkinliklerde havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yıldırım ilçesi Hamamkızık Mahallesi Düğün Salonu’nda seminer düzenledi. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve mahalle muhtarlarının da katıldığı seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Jandarma personelleri tarafından “Mutluluğa Kurşun Sıkma” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi eğlencelerde silahla rastgele ateş etme halinde yorgun merminin ne gibi sonuçlar doğurabileceği ve meydana gelebilecek üzücü olayların hukuki boyutu hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

Ayrıca Bursa İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, Yıldırım ilçesindeki vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlara “mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma” sloganlı afişler asıldığını belirtti.