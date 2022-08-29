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’Mutlu Oyuncak Dükkanı’ Parkur AVM’de
Bursa’nın eğlence ve yaşam merkezlerinin başında gelen Parkur AVM, ücretsiz ’Mutlu Oyuncak Dükkanı’nın sevilen karakterleriyle buluşuyor.
BURSA 29.08.2022, 11:11
Bursa’nın eğlence ve yaşam merkezlerinin başında gelen Parkur AVM, ücretsiz ’Mutlu Oyuncak Dükkanı’nın sevilen karakterleriyle buluşuyor.
Parkur AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedefliyor. Mutlu Oyuncak Dükkanı’nın sevilen karakterleri, Bursalı çocuklarla buluşuyor. 28-29 Ağustos’ta 3 farklı saat diliminde çocuklara tiyatro gösterimi, 30 Ağustos’ta ise rengarenk olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çocuklara Türk bayrağı dağıtılmasının yanı sıra, bando gösterisi de yapılacak.
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