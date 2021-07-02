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Mustafakemalpaşa’ya yeni spor yatırımları müjdesi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlere yarı olimpik yüzme havuzlarından halı sahalara, tenis kortlarından kapalı spor salonuna, basketbol, voleybol ve futbol sahalarından çok amaçlı tesislere kadar 10 milyon TL’lik yeni spor yatırımlarının müjdesini verdi.

BURSA 02.07.2021, 12:10
Mustafakemalpaşa’ya yeni spor yatırımları müjdesi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlere yarı olimpik yüzme havuzlarından halı sahalara, tenis kortlarından kapalı spor salonuna, basketbol, voleybol ve futbol sahalarından çok amaçlı tesislere kadar 10 milyon TL’lik yeni spor yatırımlarının müjdesini verdi.

Başkan Kanar, hibe desteğiyle toplam maliyeti 10 milyon TL olan dev spor yatırımlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacağını söyledi. Kanar, Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 milyon TL’lik çok amaçlı tesisin yanı sıra toplam maliyeti 1 milyon TL olan 5 adet halı sahanın ilçeye kazandırılacağını söyledi. Kanar ,“Belediyemiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız iş birliğiyle bir okulumuza kapalı spor salonu yapacağız. 10 milyon TL’lik gençlik ve spor yatırımları yapılacak. Bazıları konuşurken biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın. İlçemizde gençlik meşalesini aydınlatan başta bakanlarımız Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala’ya, İl Başkanımız Davut Gürkan’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Bölge Milletvekilimiz Mustafa Esgin’e ve bütün Bursa milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
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