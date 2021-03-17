Mustafakemalpaşa’nın ‘Sıfır Atık’ başarısı belgeyle taçlandı

Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlayarak Türkiye’nin en büyük çevre hareketine destek olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Mustafakemalpaşa Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren ‘Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yapılan incelemeler neticesinde temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında onay alan Bursa ilçeleri arasındaki ilk Belediye olduklarını vurgulayan Başkan Mehmet Kanar, “Yine Sıfır Atık konusunda tüm sorumlulukları yerine getirerek Bursa’da ilçe nüfusu 250 binin altında olan ilçeler arasında Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk belediye olduklarını söyledi. Başkan Kanar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde tüm yurtta başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında Mustafakemalpaşa’da çok başarılı çalışmalar yaptık. Böylesine önemli bir belgeyi alan ilk belediye olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.