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Mustafakemalpaşa’da su kesintisi
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BURSA 05.10.2021, 11:54
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak, Yalıntaş Yolu Caddesi ve civarında 06.10.2021-06.11.2021 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.