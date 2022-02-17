Mustafakemalpaşa’da su kesintisi

Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Fevzidede, Şevketiye ve Şerefiye Mahalleleri ve civarında 18.02.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasında 10.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı açıklandı.