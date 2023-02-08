Mustafakemalpaşa’da nüfus arttı

Mustafakemalpaşa’nın 2022 yılındaki nüfusu, TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre yüzde 0,86’lık artışla 102 bin 284’e yükseldi.

2021 yılına göre nüfusu 877 kişi artan Mustafakemalpaşa, Bursa’nın 17 ilçesi arasında en kalabalık 8’inci ilçesi oldu. Geçtiğimiz yıl 7’inci basamakta bulunan Mustafakemalpaşa, 2022 verilerine göre bir basamak gerileyerek yerini Gürsu’ya bıraktı.

Mustafakemalpaşa’daki kadın nüfus oranı, erkek nüfusa karşı liderliğini 2022’de de sürdürdü.

En büyük nüfusa sahip mahalleler; Hamidiye, Yalıntaş, Barış ve Tatkavaklı olarak sıralanırken, en az kişinin yaşadığı mahalle ise Tırnova oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mustafakemalpaşa’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre arttı. 2021 yılında nüfusu 101 bin 407 olan Mustafakemalpaşa’nın 2022’deki nüfusu 877 kişi artarak 102 bin 284’e ulaştı.

2021 yılında nüfusu 5 yıl aradan sonra yüzde 0,4 düşüş yaşayan Mustafakemalpaşa’nın 2022 yılındaki nüfusunda yüzde 0,86’lık artış oldu. Resmi verilerin bir diğer sonucuna göre, Mustafakemalpaşa’daki kadın nüfus oranı, erkek nüfusa karşı liderliğini 2022’de de sürdürdü. 2021’de 50 bin 379 olan erkek nüfus rakamı yeni sayıma göre 50 bin 888 olarak kayıtlara geçerken, kadın nüfus ise 51 bin 28’den 51 bin 396’ya yükseldi. Mustafakemalpaşa’da en yüksek erkek nüfus 3 bin 866 kişiyle 40-44 yaş aralığında, en yüksek kadın nüfus ise 3 bin 749 kişiyle 50-54 yaş aralığında gözlendi.

Gürsu, Mustafakemalpaşa’yı geçti

Uzun yıllar Bursa’nın 6’ncı büyük ilçesi konumunda bulunan ve 2021 sonuçlarına göre bu sırayı Mudanya’ya kaptırarak 7’nciliğe gerileyen Mustafakemalpaşa, 2022 ADNKS’ye göre bir basamak daha düşerek 8’inci sırada yer aldı. 2021’de 99 bin 278 olan nüfusu 2022’de 102 bin 601’e çıkan Gürsu, Mustafakemalpaşa’yı geçerek 7’nci sıraya yükseldi.

TÜİK’in 2022 nüfus verilerine göre Mustafakemalpaşa 102 bin 284’lük nüfusuyla,Bayburt (84 bin 241), Tunceli (84 bin 366) ve Ardahan’ı (92 bin 481) ise geride bıraktı.

TÜİK nüfus raporuna göre, 131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa’nın en büyük nüfusa sahip mahallesi Hamidiye, en küçük ise Tırnova oldu.

Hamidiye Mahallesi’nin 8 bin 33 kişiyle ilk sırada yer aldığı listede, bu mahalleyi 6 bin 193 kişiyle Yalıntaş, 5 bin 708 kişiyle Barış ve 5 bin 179 kişiyle Tatkavaklı takip etti.

Mustafakemalpaşa’nın en küçük nüfuslu mahallesi ise 30 kişiyle Tırnova oldu. Bu mahalleyi de sırayla 32 nüfuslu Garipçeteke ve 36 kişiyle Işıklar izledi.

Bursa’nın yeni nüfusu 3 milyon 194 milyon 720 oldu

Türkiye’nin en kalabalık 4’üncü şehri olan Bursa’nın nüfusu 2022’de 3 milyon 194 bin 720 kişiye yükseldi.

Bursa’nın 17 ilçesinin nüfus rakamları ise şöyle oluştu; Büyükorhan 8 bin 940, Gemlik 120 bin 245, Gürsu 102 bin 601, Harmancık 5 bin 979, İnegöl 294 bin 485, İznik 44 bin 236, Karacabey 84 bin 907, Keles 10 bin 955, Kestel 74 bin 109, Mudanya: 108 bin 011, Mustafakemalpaşa: 102 bin 284, Nilüfer 536 bin 365, Orhaneli 18 bin 543, Orhangazi 81 bin 110, Osmangazi 891 bin 250, Yenişehir 54 bin 844, Yıldırım 655 bin 856.