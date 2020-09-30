Mustafakemalpaşa’da narkotik operasyonu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ihbarı değerlendiren narkotik timleri durdurdukları araç içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince araç ile yüklü miktarda kimyasal uyuşturucu getirileceğinin tespit edilmesi üzerine ekipler İzmir Bursa çevre yolunu kesilerek gerekli tertibat aldı. Çok sayıda araç arasında sıkışan uyuşturucu tacirleri kaçmaya çalışırken ekiplerce engellenerek kıskıvrak yakalandı. Araçta bulunan Hakan E. İrem I. Engin B. ve Ç. S. Üzerinde, araçta ve ikametlerinde yapılan aramada 200 kullanımlık kimyasal uyuşturucu madde ve çok sayıda düzenek ele geçirilmiş, şüphelilerden Ç. S. çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklandı.