Mustafakemalpaşa’da ilmek ilmek sevgi örüyorlar

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’’ın ihtiyaç sahiplerine yönelik kurduğu içinde aşevi, gıda ve giysi bankası bulunan Sosyal Paylaşım Merkezinden etkilenen iki üniversite öğrencisi genç kız ihtiyaç sahipleri için bere ve atkı örmeye başladı.

Uludağ Üniversitesi Meslek yüksek Okulu Gıda Teknolojisi bölümünde okuyan Burçin Ortaç ve Elif Usta eğitimlerini sürdürürken bir yandan da ilgi duydukları Toplumsal Sorumluluk Projesi dersine katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile tanışan öğrenciler yine Başkan Kanar’ın yönlendirmesiyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan giysi bankasını inceledi.

Merkezden etkilenen Burçin ve Elif ders dışındaki saatlerde, çocukların üşümemesi için harçlıklarıyla aldıkları yünlerle bere ve atkı örüyor. İkili ördükleri atkı ve bereleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için giysi bankasına teslim ediyor. Genç kızların duyarlı davranışını öğrenen Başkan Mehmet Kanar ise öğrencileri evlerinde ziyaret ederek projelerine destek verdi.

Gençlerle gurur duyduğunu belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “İlmek ilmek sevgi ören, güzel yürekli genç kardeşlerim Burçin Ortaç ve Elif Usta’yı ziyaret ettim. Sınav zamanı bile ihtiyaç sahiplerimize hizmet veren Belediyemize ait Giysi Bankası için bere, eldiven, atkı örüyorlar. Gençlerimizi çok önemsiyor, her fırsatta onlarla buluşuyorum. Sevgili gençler, güçlü enerjiniz ve ışık saçan fikirlerinizi birlikte hayata geçirelim. Sizlerle gurur duyuyor ve çok seviyorum” dedi.

Başkan Mehmet Kanar, toplum yararına fikir ve projesi olan tüm gençlerin kendilerine ulaşmasını istedi.