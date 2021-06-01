Mustafakemalpaşa’da hedef ’sıfır e-atık’

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ‘sıfır atık projesi’ dâhilinde elektronik atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Bozuk ve çalışmayan elektrikli elektronik araç gereçlerin gelişi güzel çöpe bırakılmasının önüne geçiliyor. İlk aşamada belediye hizmet binaları ile ilçede hizmet veren 10 elektrik elektronik işletmesine konumlandırılan e-atık geri dönüşüm kutuları vasıtasıyla toplanan atıklar yetkilendirilmiş kuruluş tarafından geri dönüştürülüyor. Geri dönüşüme katkı sunmak isteyen vatandaşlar evlerinde âtıl durumda bulunan kablo, klavye, ütü ve saç kurutma makinası gibi elektronik atıkları atık toplama noktalarına bırakabilirken, taşınması güç olan elektronik atıklar ise görevliler aracılığıyla evlerden alınıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, teknolojinin sürekli gelişmesiyle her evde kullanılmayan çok sayıda elektronik ürün biriktiğine dikkat çekerek, cep telefonundan televizyona, kablolardan bozuk makinelere kadar gelişi güzel çöpe bırakılan e-atıkların çevreye telafisi zor bir zarar verdiğini söyledi.

Elektronik cihazların üretiminde kurşun, kadmiyum, cıva gibi birçok ağır metal bulunduğunu belirten Başkan Kanar, “Özellikle, atık hâline gelmiş elektronik cihazların, çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek amacıyla kaynağında ayrı toplanmaları ve geri dönüşüme kazandırılmaları gerekmektedir. Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrı toplanmasını, geri dönüşümünü ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini ilke edinerek pilot uygulama başlattık. Ekiplerimiz elektrikli ve elektronik atıkların toplanması için 10 adet E–Atık toplama kutusu dağıttılar. Ayrıca muhtarlıklarda da e- atıklar toplanmaktadır” dedi.