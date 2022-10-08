Mustafakemalpaşa’da gönülleri ısıtan kampanya

Mustafakemalpaşa Belediyesi, “1 Mont 1 Bot” kampanyası ile yine ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Göreve seçildiği gün, “Bir tek vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız” sözünü veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, geride kalan 3 yılda sosyal belediyecelik alanında takdir edilen çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

365 gün kazanların kaynağı Aş Evi, Gıda ve Giysi Bankası, öğrencilere başta kırtasiye malzemesi olmak üzere her anlamda destek olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, kış aylarına girmeye hazırlandığımız bugünlerde yine yürekleri ısıtacak bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Havaların soğumasıyla birlikte, Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce “Kalpleri Isıtan Bir İyilik” sloganıyla hayata geçirilen kampanya tüm hayırseverlere açıldı. Başkan Mehmet Kanar’ın özel ilgisi ve desteği ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aynı zamanda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında da köprü görevi üstleniyor.

Yaz kış, soğuk sıcak, pandemi demeden ihtiyaç sahiplerinin kapılarını tek tek aralayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu süre zarfı içerisinde 8 bin 701 aileye gıda yardımı yaparken, 40 ailenin bin 976 adet ev eşya eksiklerini tamamladı. İlçe genelinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün tarafından budaması yapılan ağaçlar 141 aile yakacak oldu.

“Gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerimizin yaşam standartlarını attıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, hayırseverlere de seslenerek, “Yardımlaşmanın mutluluğunu yaşatmak, hayati zorlukları ve sorumlulukları paylaşmak amacıyla çıktığımız bu yolda Mustafakemalpaşa’lıhemşehrilerimin desteklerini bekliyorum. ”dedi.

Başkan Kanar kampanyaya katılmak için 444 3 815 numaralı çağrı merkezinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçileceğini sözlerine ekledi.